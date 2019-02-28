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Yaşam

Okullar tatil olunca kara kışı eğlenceye çevirdiler

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen bazı öğrenciler, kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Abdullah Söylemez  | 28.02.2019
Okullar tatil olunca kara kışı eğlenceye çevirdiler

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla okulların tatil edilmesini fırsata çeviren bazı öğrenciler, kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım metreyi bulan kar ve soğuk havaya aldırmayan öğrenciler, futbol ve kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

Öte yandan bazı öğrenciler de küreklerle taşıdıkları kar ile kardan ev yaparak içerisinde eğlenceli vakit geçirdi.

"İyi ki okullar tatil oldu"

Öğrencilerden Kadir Toğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil edilmesi nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi.

Tatilin tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Toğrul, "İyi ki okullar tatil oldu. Kar üzerinde çok rahat oyun oynayıp kayıyoruz. Bizim için çok eğlenceli. Arkadaşlarımızla futbol oynamak ve eğlenmek bize ayrı bir keyif veriyor." diye konuştu.

Miraç Karaca ise soğuk havada eğlenmenin daha iyi olduğunu ve günü oyun oynayarak geçirdiklerini belirtti.

İlkokul öğrencisi Eyüphan Ergül de arkadaşları ile kardan evler yaptıklarını anlattı.

Ergül, "Okullar tatil oldu. Arkadaşlarımız ile karın eğlencesini çıkararak oyun oynuyoruz. Kardan evler yaptık. Tatil iyi ve eğlenceli geçiyor. Kürekle karı temizleyip üst üste bırakarak ev yaptık. Evin içinde oturdum. Birazdan da başka eve geçeceğiz." dedi.

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