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Yaşam

Engelli çocuklar 'asker' ve 'polis' oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Sevgi Her Engeli Aşar" projesi kapsamında jandarma ve polisevini ziyaret eden çocuklar, asker ve polis üniforması giyip zırhlı araçlarla tur attı, TOMA'dan su sıktı.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 28.02.2019
Engelli çocuklar 'asker' ve 'polis' oldu

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında engelli çocuklar, bir günlüğüne "asker", "polis" ve "doktor" oldu.

Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan "Sevgi Her Engeli Aşar" projesi kapsamında, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelliler, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Yalçın tarafından karşılanan engelliler, burada asker üniforması giydi. Ardından komutanlarla içtimaya katılan engelliler, daha sonra zırhlı araçlarla tur attı.

Silopi Toplum Sağlığı Merkezi'nde de doktor önlüğü giyip, hasta gibi davranan lise öğrencilerini "muayene eden" çocuklar, son olarak Silopi Polisevi'ne ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru'nun yardımıyla polis üniforması giyen çocuklar, TOMA'ya binip su sıktı, zırhlı araçlardan siren çaldı, telsizden anons yaptı.

Lise Müdürü Nihat Eren, çocukların, kısa süreliğine de olsa sevinmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğretmen İlknur Küçük de engellileri sosyal hayata adapte etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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