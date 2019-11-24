Öğretmen ve öğrencilerden şehit öğretmenlere klip
Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit öğretmenler anısına besteledikleri ''Öğretmene ağıt'' şarkısını seslendirerek klip çekti.
İstanbul
Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit öğretmenler anısına besteledikleri ''Öğretmene ağıt'' şarkısını seslendirerek klip çekti.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan klip okulun öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla çekildi. Klip, bu güne kadar şehit olan tüm öğretmenlere ithaf edildi.
Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu müzik Öğretmeni Ali Kurtuluş Şaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit öğretmenleri anmak için klip çekmeye karar verdiklerini söyledi.
Projeyi önce okul müdürleriyle paylaştıklarını belirten Şaylı, ''Daha sonra Eyüpsultan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyüpsultan Kaymakamlığı bunu anlattık. Onlarda bize destek verdiler ve projeye başladık.'' diye konuştu.
Şaylı, projeyi yaklaşık 1 ayda hazırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
''Bestenin oluşmasında özellikle Neşe Alten ve Aybüke Yalçın öğretmenlerinin hayat hikayeleri, vefalı öğretmenlikleri, genç yaşta şehit olmaları beni derinden etkilemişti. Bestenin söz ve müziği buradan doğdu. Ardından besteyi okuldaki öğretmen ile öğrencilerimizin katkısıyla seslendirerek klip haline getirdik. Klipte kullanılması için şehit olan öğretmenlerimizin resimlerini bulduk kullandı. Şehit öğretmenlerimizin unutulmamaması ve öğretmenlik mesleğine duyduğumuz sevgi ve saygıya ithafen böyle bir kalıcı eser ortaya çıkardık.''
Şehit öğretmenlere vefa borçlarının asla bitmeyeceğini dile getiren Şaylı, yaptıkları projeyi onlara adadıklarını sözlerine ekledi.
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