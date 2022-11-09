'Niloya'nın ilk filmi 11 Kasım'da vizyona girecek
Türkiye'nin sevilen çizgi film karakteri "Niloya", ilk filmiyle 11 Kasım'da beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.
İstanbul
Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirilen filmin galasına, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Kenan Gökduman, Niloya'nın 2013'ten beri TRT Çocuk'ta yayınlandığını belirterek, "Hem televizyonda hem de sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. YouTube kanalımız 5 milyon abone sayısına, 24 milyar dakika izlenmeye ulaştı. Bu rakamlar ve istikrarımız Türkiye'deki en büyük çocuk üreticisi olduğumuzu gösteriyor." dedi.
Niloya'nın senaryosunun pedagog ve psikologlar eşliğinde hazırlandığına işaret eden Gökduman, Niloya animasyon filminin de ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarına izletebilecekleri bir yapım olduğunu söyledi.
Gökduman, filmin ayrıca yurt dışında 5 dilde farklı ülkelerde vizyona gireceğini aktararak, "Tamamen yerli bir firmayla Anibera ile yaptık. 30'a yakın animatör çalıştı. Görsel sanatçıların yanı sıra müzik tarafı var. Aslında yaklaşık 60 kişi emek verdi diyebiliriz. Türkiye'deki vizyonumuzdan sonra yurt dışındaki talepleri de değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"Seyirci yerli animasyon yapımlara çok güzel tepkiler veriyor"
Yönetmen Arkın Aktaç ise Niloya'nın çocuklar tarafından çok sevilen bir karakter olduğuna dikkati çekerek, "Animasyon filmimizde de Niloya'nın evreninden pek ayrılmıyoruz. Burada biraz daha meraklı olmaya ve bilime yönlendiriyoruz. Küçük arkadaşlarımızın beğeneceği bir animasyon beyazperdede olacak." diye konuştu.
Son zamanlarda animasyonların sinemada büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Aktaç, şunları kaydetti:
"Seyirci yerli animasyon yapımlara çok güzel tepkiler veriyor. Özlenen bir durummuş. Biz de bu alanda kaliteyi arttırmaya dikkat ediyoruz. Ben bunun giderek artacağını ve büyüyeceğini düşünüyorum. Zaten o yolda da gidiyor. Yerli animasyon filmleri için de çok uygun bir ortam oluştu. Sinemaseverlerin ilgisi var ve bu ilgiye layık olacak çok güzel bir film yapıldı. Herkesi sinemaya davet ediyoruz."
Anibera Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Pervin Atamert kaleme alırken, yönetmenliğini Arkın Aktaç, dublaj yönetmenliğini Zeynep Önen yaptı.
Müziklerinde Deniz Çevik ve Özgür Sevinç'in imzası bulunan yapımın konusu ise şöyle:
"Niloya ve en yakın arkadaşları her zaman kahraman olmaya özenir ve bu yüzden de sık sık en sevdikleri oyun olan süper kahramancılık oyununu oynarlar. O gün de yine kendilerine basit kostümler ve makyajlar yapmış, köyde koşuşturarak bu oyunu oynamaktadırlar. Tüm gün boyunca çevrede ve doğada gördükleri her şeye karşı bir kahraman gözüyle bakarak, kimi zaman bir hayvanı, kimi zaman da ailelerini kurtarmaya çalışırlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.