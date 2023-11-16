Dolar
28.67
Euro
31.19
Altın
1,974.53
ETH/USDT
2,025.60
BTC/USDT
36,682.00
BIST 100
7,791.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Yaşam

Niğde'de mercek bulutu görüntülendi

Abdullah Özkul  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Niğde'de mercek bulutu görüntülendi Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Niğde

Niğde semalarında mercek bulutu görüldü.

Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Benzer haberler

Niğde'de mercek bulutu görüntülendi

Niğde'de mercek bulutu görüntülendi

Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genleri, ABD'de yeni elma çeşitlerine aktarılacak

Esnek zeminlere uygulanabilen yüksek verimli güneş pili üretildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek son yolculuğuna uğurlandı
Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu

Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet