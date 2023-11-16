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Yaşam

Akdamar Adası'nda peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları sürüyor

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda, Valilik öncülüğünde başlatılan yürüyüş yolu, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Nevzat Umut Uzel  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Akdamar Adası'nda peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları sürüyor

Van

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, adada yürütülen çalışmaları inceledi.

Kentin en önemli tarihi mekanlarından biri olan Akdamar Adası'nda peyzaj, yürüyüş yolu, aydınlatma çalışmalarının yapıldığını dile getiren Balcı, kentin kültürüne ve tarihine sahip çıktıklarını belirtti.

Tarihi alanları gelecek kuşaklara bırakmak için çalıştıklarını dile getiren Balcı, "İlimiz tarihi ve kültürüyle çok kıymetli. Akdamar Adası da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bir mekan. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çevre düzenlemesi yapılıp, deforme olmuş yollar düzeltiliyor. Aydınlatma ve korkuluklar yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerimiz için çok konforlu bir alan oluşacak." diye konuştu.


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