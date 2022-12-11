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Yaşam

Nevşehir'de "süs kuşu" meraklıları festivalde buluştu

Nevşehir'in Kavak beldesinde "Kapadokya Süs Kuşu Festivali" düzenlendi.

Behçet Alkan   | 11.12.2022
Nevşehir'de "süs kuşu" meraklıları festivalde buluştu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Beldedeki düğün salonunda gerçekleştirilen festivalde, 8 ilden getirilen 120 farklı ırkta güvercin sergilendi.

Süs kuşu meraklılarının ilgi gösterdiği festivalin organizatörü Özkan Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, süs kuşlarını hobi edinmiş kişileri buluşturduklarını belirtti.

Çeşitli kentlerde benzer etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Kaygısız, "Dostluğumuzu pekiştirme çabasındayız. Yoğunluktan memnunuz. Burada kar amacı gütmeden dostane bir ortam oluşturuldu." dedi.

Etkinliğe Adana'dan katılan Mahmut Ünal ise kuş sevdası ile yola çıktıklarını, beldede farklı yörelerden getirilen kuşları görme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bu bir hayat tarzı. En değerli zamanlarımızdan fedakarlık yaparak bu işe vakit ayırıyoruz. Buraya, yerli ve yabancı menşeili kuşlarla katıldık. Bunların meraklısıyız." diye konuştu.

Niğde'den gelen Neşet Özgel de festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu, iri yapılı güvercin türlerini beslemek ve onlarla ilgilenmekten keyif aldığını söyledi.

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