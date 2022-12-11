Nevşehir'de "süs kuşu" meraklıları festivalde buluştu
Nevşehir'in Kavak beldesinde "Kapadokya Süs Kuşu Festivali" düzenlendi.
Nevşehir
Beldedeki düğün salonunda gerçekleştirilen festivalde, 8 ilden getirilen 120 farklı ırkta güvercin sergilendi.
Süs kuşu meraklılarının ilgi gösterdiği festivalin organizatörü Özkan Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, süs kuşlarını hobi edinmiş kişileri buluşturduklarını belirtti.
Çeşitli kentlerde benzer etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Kaygısız, "Dostluğumuzu pekiştirme çabasındayız. Yoğunluktan memnunuz. Burada kar amacı gütmeden dostane bir ortam oluşturuldu." dedi.
Etkinliğe Adana'dan katılan Mahmut Ünal ise kuş sevdası ile yola çıktıklarını, beldede farklı yörelerden getirilen kuşları görme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bu bir hayat tarzı. En değerli zamanlarımızdan fedakarlık yaparak bu işe vakit ayırıyoruz. Buraya, yerli ve yabancı menşeili kuşlarla katıldık. Bunların meraklısıyız." diye konuştu.
Niğde'den gelen Neşet Özgel de festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu, iri yapılı güvercin türlerini beslemek ve onlarla ilgilenmekten keyif aldığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.