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Yaşam

Müzik üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs'a özel klip çekti

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları türkü ve kliple kutladı.

Eda Özdener   | 18.05.2022
Müzik üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs'a özel klip çekti

Ankara

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için video klip hazırladı.


Öğrenciler, 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümü vesilesiyle hazırladıkları "Sarı Zeybek" türküsüne klip çekerek, bayramın coşkusunu ve heyecanını paylaştı.

İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesinde eğitim gören 35 öğrenci tarafından seslendirilen türkü, daha sonra çekilen video kliple yayımlandı.

Çalışmanın koordinasyonunu üniversitenin akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Salih Gündoğdu, Öğretim Görevlisi Eren Can Yıldız ve Araştırma Görevlisi Mücahit Kol yaptı.

Salih Gündoğdu, "Sarı Zeybek" türküsünün Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiğini belirterek, 19 Mayıs dolayısıyla bu türküyü seslendirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Eser hakkında bilgi veren Gündoğdu, "Ege yöresinde yaşamış ve Egelilerin çok sevdikleri Sarı Zeybek lakaplı bir efe için yakılan türküdür. Zeybek kültürüne olan ilgisi, zeybek oyunlarına olan düşkünlüğü, yiğitliği, mertliği, cesareti ve sarışın olması nedeniyle, Sarı Zeybek ismi Mustafa Kemal Atatürk'e de yakıştırılmıştır." dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde yer alan Radyo Televizyon Programcılığı bölümünce çekilen klipte, öğrencilerden oluşan koro ve icracılar yer aldı.

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