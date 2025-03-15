Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,927.50
BTC/USDT
84,020.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo Zanna, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Mustafa Yılmaz  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Şef Danilo'nun Bursa'daki restoranında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde koruma altındaki 50 çocuk için iftar programı düzenlendi.

Varank ve il protokolünün de katıldığı programda çocuklar, iftar programının ardından Danilo Şef ile mutfağa girip pizza pişirdi.

Danilo Şef ile ramazan ayından önce bu akşamla ilgili istişarede bulunduklarını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Şefimiz beni ramazandan önce aradı ve 'Ben Türkiye'de yaşayan bir İtalyan şef olarak, ramazan ayında Türk milletine, buradaki insanlarımıza bağlılığımı, onlara sevgimi göstermek için bir iftar daveti vermek istiyorum.' dedi. Bu akşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda kalan biricik evlatlarımızı, yavrularımızı iftar sofrasında misafir etti. İtalyan bir şef olarak Türk milletinin ve Türk ailelerinin gözünde ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Kendi çocuklarım onu çok seviyor, Türk milleti onu çok seviyor. Bu akşam çocuklarımızla nasıl ilgilendiğini gördüm. Neden milletimizin bir İtalyan şefi bu kadar sevdiğini ben bizzat yaşamış oldum."

Varank, İtalyan şef Danilo Zanna'nın ramazanın iklimine uygun şekilde misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını belirtti.

"Çocuklarımızın yüzünde bıraktığı tebessüm, her türlü lezzetin üzerinde"

Danilo Zanna'nın iftar programının örnek olması gerektiğini belirten Varank, "Bu birlikteliği ve dayanışmayı, ramazan ayının bu iklimini herkese göstermek ve yaşatmak önemli. Elbette şefimizin yemek lezzetleri güzel ama o çocuklarımızın yüzünde bıraktığı tebessüm, her türlü lezzetin üzerinde." dedi.

Şef Danilo Zanna da iftar sofrasını paylaşmanın kendisi için büyük onur olduğunun altını çizerek, "Çocuklara güzel bir gece yaşatabildiysek bu, zaten benim için en büyük hediye. Bu, büyük bir onur. İftar bu demek, birlikte olmak, paylaşmak, aynı sofrada oturmak, zor bir günden sonra ve o zorlukları aslında birlikte unutmak. Çok güzel ve bereketli bir şey paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu'nun da katıldığı iftar programında hazır bulunan Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak ve futbolcular Muhammet Demir ile Musa Çağıran, şef Danilo'ya Bursaspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri destekleme mesajı verdi

Benzer haberler

Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu

İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniyor

Türk Kızılaydan Suriye'ye uzanan yardım eli yetim çocukların yüzünü güldürdü

Bursa'da çocukların "tekne orucu" için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor

Bursa'da çocukların "tekne orucu" için hazırlanan iftariyelik poğaça geleneği sürdürülüyor
Edirne'deki uluslararası öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor

Edirne'deki uluslararası öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor
Uzmanlardan iftar sonrası spor uyarısı

Uzmanlardan iftar sonrası spor uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet