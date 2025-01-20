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Yaşam

Muş'ta bu yıl hayvan varlığının artması bekleniyor

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta bu yıl küçükbaş hayvan varlığının artmasını beklediklerini söyledi.

Sabri Yıldırım  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Muş'ta bu yıl hayvan varlığının artması bekleniyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Erencik köyünde besicileri ziyaret eden Gün, Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu söyledi.

Muş'ta 1 milyon 158 bin küçükbaş hayvan bulunduğu bilgisini veren Gün, şöyle konuştu:

"Kentte dünyaya gelen kuzu ve oğlakların sağlıklı büyümesi için veteriner hekimler sürekli yetiştiricilerle irtibat halinde. 600 bin anaç koyun, 100 bini aşan anaç keçi bulunmaktadır. Doğum dönemi mart ayına kadar devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin kuzu ve oğlak doğumu bekliyoruz. Şu ana kadar doğan kuzularla ilgili bir olumsuzluk bize yansımadı. Süreç olumlu şekilde ilerliyor. İlimize yaklaşık 4,5 milyar liralık katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

Kentin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu anlatan Gün, "Geçen yıllara göre bu yıl küçükbaş hayvancılıkta iyi bir artış olacağını öngörüyoruz. Yıllara göre artışlar inşallah devam edecektir. Bundan sonra anaç keçi ve koyuna değil doğan kuzu ve oğlaklara destek verilecektir. Buna baktığımızda aile işletmesi ise bundan sonra yeni doğan tüm oğlak ve kuzu sahibi besicilerimize kuzu ve oğlak başına 540 lira destekleme yapılacaktır." dedi.

Besici Medeni Bingöl ise koyunlarının yüzde 50'sinin yavruladığını belirterek, "Kalan koyunların da kısa sürede doğum yapmasını bekliyoruz. Devletin desteğiyle hayvancılık her geçen yıl bölgede artıyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Meralarımız hayvancılık yapmaya müsaittir." ifadelerini kullandı.

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