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Yaşam

Muşlu muhtar öğrenciler için evinin bir odasını sınıfa dönüştürdü

Varto ilçesinde öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için evine internet bağlatan köy muhtarı Veli Kaya, sınıfa dönüştürdüğü odada çocukların ders yapmalarına imkan sağlıyor.

Yahya Sezgin   | 08.01.2021
Muşlu muhtar öğrenciler için evinin bir odasını sınıfa dönüştürdü

Muş

Muş'un Varto ilçesinde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA TV) imkanı olmayan öğrenciler için evine internet bağlatan köy muhtarı Veli Kaya, sınıfa dönüştürdüğü odada çocukların derslere katılımını sağlıyor.

İlçeye bağlı Güzelkent Köyü Muhtarı Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim verilen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrencilere yardımcı olmak için harekete geçti.

İlk etapta evine internet bağlatan Kaya, daha sonra evlerinde bilgisayarı olmayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden destek istedi.

Bu sayede köye 4 bilgisayarın gönderilmesini sağlayan Kaya, evinin bir odasını da sınıfa dönüştürerek ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine canlı derslere bağlanma imkanı sundu.

Ders saatlerinde gelen öğrencilerin ateşlerini ölçtükten sonra evinde ağırlayan Kaya, çay, meyve ve yiyecek ikramında bulunarak onların başarılı olmaları için elinden gelen çabayı gösteriyor.

"Öğrenciler için 4 bilgisayar gönderdik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu süreçte en iyi eğitimi alabilmeleri için öğretmenlerin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için Kaymakamlığın da destekleriyle önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Süne, şöyle konuştu:

"Muhtarımız bir süre önce bizimle irtibata geçerek köylerine internet bağlattıklarını ancak EBA'ya bağlanamayan öğrencilerin olduğunu söylemesi üzerine kendilerine 4 bilgisayar gönderdik. Köyümüzde öğrenci sayısının az olmasından dolayı okulumuz kapalı. İlkokul, lise ve üniversite olmak üzere toplam 12 öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz artık rahatlıkla derslerine bağlanabiliyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Kaymakamlıkla birlikte aynı şartlarda bulunan köylerimize 58 bilgisayar dağıttık."

"Evlerindelermiş gibi ders yapıyorlar"

Muhtar Kaya ise iki ay önce köye internet bağlattığını ancak birçok öğrencinin EBA TV'ye bağlanabilecek bir cihazının olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği 4 bilgisayarı evinin bir odasına kurduğunu anlatan Kaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında öğrencilerin ateşlerini ölçüp ellerini dezenfekte ettiğini aktardı.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmasına gönlünün razı olmadığını vurgulayan Kaya, "Köyümüzde internet yoktu. Gerekli yerlere başvuru yaptıktan sonra internet bağlattık ve Kaymakamlık ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 bilgisayar gönderildi. Ders çalışmak veya EBA TV'ye bağlanmak isteyen öğrenciler evime geliyor, sınıfa çevirdiğim odada kendi evlerindeymiş gibi derslerini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de kendileri için fedakarlık yapan Kaya'ya teşekkür ederek, uzaktan eğitime katılıp derslerinden geri kalmadıklarını dile getirdiler.

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