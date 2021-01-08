Euro
9.00
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.67
Altın
1,893.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Yaşam

Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe "Umut"la bakıyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir köyde yaşayan fiziksel ve görme engelli Umut Batar'ın azmi öğretmenlerini yüreklendiriyor.

Özgün Tiran   | 08.01.2021
Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe "Umut"la bakıyor Fotoğraf: Özgün Tiran - Anadolu Ajansı

Kırklareli

Çavuşköy'de yaşayan ve bir süre okula ailesinin yardımıyla giden Umut, görme yetisini tamamen kaybetmesiyle okula gidemez oldu. Bu süreç sonrası öğretmenleri Umut'un yaşadığı köye gidip gelerek ona dersler vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çavuşköy'de Batar ailesine maske, mesafe kuralına uygun olarak belli aralıklarla konuk olan öğretmenler, Umut'un eğitimini Braille alfabesiyle sürdürüyor.

Vize Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar da zaman zaman bu derslere katılıp, armağan ettiği kitaplarla Umut'un "öğretmen olma hayalinin" peşinden koşma motivasyonunu pekiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la tanışmak istiyor

Umut Batar, AA muhabirine, tüm engellere rağmen öğrenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Öğretmenlerinin kendisi için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Batar, öğretmenlerini evinde gördüğü zaman çok mutlu olduğunu anlattı.

İçinde okuma hevesinin her zaman var olduğunu dile getiren Batar, "Hedefim öncelikle okulumu bitirip sonrasında öğretmen olabilmek." dedi.

Öğretmenlerinin eve gelişini camdan bakarak heyecanla beklediğini anlatan Batar, "Onları görünce çok mutlu oluyorum ve derslerimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

Kendisini bu zor günlerde bile öğretmenlerinin yalnız bırakmadığını belirten Batar, "Ben okuyup topluma faydalı bir birey olmak için elimden geleni yapacağım. Öğretmenlerimin emeklerinin karşılığını bir gün vereceğime inanıyorum." diye konuştu.

Batar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışıp, kendisine bu imkanları sağladığı için teşekkür etmek istediğini sözlerine ekledi.

"Adı gibi umudu çok fazla"

Vize Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ise Umut'un çok zeki bir öğrenci olduğunu söyledi.

Umut'un hayallerini gerçekleştirmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:

"Hem görme hem de bedensel engelli olduğunu gördüğümde çok duygulandım. Umut'a ses kaydı, eğitim öğretiminde yardımcı olarak haritalar ile görme engelliler için düzenlenen alfabeyle yazılan kitaplar, hikaye setleri ve aletler aldık. Adı gibi umudu çok fazla. Umut'ta değişik bir enerji var. Bir öğretmenin hissedeceği öğrenme hissi Umut'ta var."

Salgın döneminde eğitimlerin uzaktan devam etmesine rağmen Umut'un özel durumunu da göz önüne alarak ona uzaktan değil yakından eğitim verdiklerini aktaran Dündar, "Biz Umut'un eğitimine katkı sunmak hem de yalnız bırakmamak istediğimiz için yüz yüze eğitimlerimize devam ediyoruz. Umut sanal ortamdan görme engeli nedeniyle faydalanamadığı için birebir eğitim vermek zorundayız." dedi.

Umut'un öğrenme arzusunun kendilerini de cesaretlendirdiğini ifade eden Dündar, Umut'un herkese umut olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı
Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı
'Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum'
AB BioNTech ile Pfizer'dan alacağı Kovid-19 aşısı miktarını 600 milyona çıkardı

Benzer haberler

Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Görme ve fiziksel engelli öğrenci, adı gibi geleceğe "Umut"la bakıyor

Kovid-19'u yenen AA foto muhabiri Aydoğan 26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı

Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor

Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor
Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı

Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı
Kovid-19 sürecinde 112 Acil ekipleri halk sağlığı için durmadan çalışıyor

Kovid-19 sürecinde 112 Acil ekipleri halk sağlığı için durmadan çalışıyor