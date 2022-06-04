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Yaşam

Muş Ovası'nı gelincikler süsledi

Havanın ısınıp, doğanın canlanmasıyla Muş Ovası'nı gelincikler kapladı.

Sabri Yıldırım   | 04.06.2022
Muş Ovası'nı gelincikler süsledi Fotoğraf: Sabri Yıldırım / AA

Muş

Vatandaşlar, Muş Ovası'nda fotoğraf stüdyonu andıran manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.


Dokuzpınar köyü sakinlerinden Şakir Aydın, Muş Ovası'nın gelin gibi süslendiğini belirterek, "Her yıl bu ay tarlalar gelincilerle süsleniyor. Özellikle bu yıl yağış fazla etkili olduğu için ovada bulunan birçok tarla gelinciklerle renklendi. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim" dedi.

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