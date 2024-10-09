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Yaşam

Muş Ovası'nda ayçiçeği hasat ediliyor

Muş Ovası'nda 54 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin hasadına başlandı.

İbrahim Yaldız  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Muş Ovası'nda ayçiçeği hasat ediliyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız - AA

Muş

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla hasat töreni düzenlendi.

Muş Valisi Avni Çakır, törende, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Her yıl tarımda hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Çakır, devletin yatırım ve desteklerinin bu üretim artışını desteklediğini ifade etti.

Hem yağlık hem de kuru yemişlik ayçiçeği üretiminin yapıldığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bunun yıllık ekonomik katkısı da 400 milyon lira. Sadece ayçiçeğinde 400 milyon liralık cirodan bahsediyoruz. Allah buralara gerçekten de çok büyük imkanlar bahşetmiş. Bize düşen bu imkanları layıkıyla kullanmak. Muş, inşallah gelecekte tarımın yıldız kentleri arasına girecek. Kapasitemizin daha yarısını kullanıyoruz. Bölgemizde ürün çeşitlerini artırmaya çalışıyoruz. İnşallah Muş ve ülkemiz çiftçisi tarım alanlarında her yıl bir üst noktaya çıkar."

Tarım ve Orman Müdürü İl Mehmet Gün ise geçen yıl yağlık ayçiçeğinde 22 bin dekar, çerezlik ayçiçeğinde ise 13 bin 500 dekar alanda ekim yapıldığını belirtti.

Geçen yıl dekar başına 212 kilogram verim aldıklarını ifade eden Gün, "Bu yıl desteklemelerle ve planlı üretimle inşallah daha ileri seviyeye gelecektir. Bu yıl 14 bin dekara yağlık, 40 bin dekara da çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Dekar başına 252 kilogram verim elde ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır'ın biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptığı törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.


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