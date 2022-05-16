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Yaşam

Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ilkbaharın renklerine bürünen Murat Dağı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ergün Caran   | 16.05.2022
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz‘de yer alan 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı, ilkbahar renklerine büründü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzakta bulunan Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan dağda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karların erimesiyle yeşile bürünen doğa, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran, bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Murat Dağı, yaylaları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan hem termal hem de kayağı sevenlerin uğrak yeri Murat Dağı, doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyenleri de ağırlıyor.

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