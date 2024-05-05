Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,102.20
BTC/USDT
63,650.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşillenen Munzur Vadisi Milli Parkı, rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor.

Sidar Can Eren  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi Fotoğraf: Sidar Can Eren - AA

Tunceli

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, ormanlık alanları, bitki çeşitliliği ve su kaynaklarıyla birçok canlıya yaşam alanı sağlıyor.

Dört mevsim turistleri ağırlayan milli parkta, havaların iyice ısınmasıyla bazı kelebek türleri de ortaya çıktı.

Milli parktaki bitkiler arasında uçuşan kelebekler, kanatlarındaki desen ve renklerle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altına alındığı bölgede, esmerboncuk, güzel azamet, dumanlı apollo, diken, alıç, sarı antenli zıpzıp, iparhan, çift noktalı brentis, çok gözlü gök mavisi, cadı ve küçük zıpzıp perisi gibi kelebekler görülebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

Tunceli'de bir vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti

Bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez, renkli ritüellerle yaşatılıyor

Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi

Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi
Karların erimesiyle oluşan Mercan Buzul Gölleri'ni görmek için 15 kilometre yürüyorlar

Karların erimesiyle oluşan Mercan Buzul Gölleri'ni görmek için 15 kilometre yürüyorlar
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı

Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet