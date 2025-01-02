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Yaşam

Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Durmuş Genç  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerdeki belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

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