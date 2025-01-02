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Yaşam

Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480 ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi.

Utku Şimşek  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480 ziyaretçiyi ağırladı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2024'te ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751, ekimde 1 milyon 146 bin 77, kasımda 1 milyon 518 bin 65 ve aralık ayında 265 bin 909 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

En kalabalık gün 10 Kasım

Anıtkabir, 2024'te en yoğun olduğu gün 10 Kasım oldu.

Geçen yıl 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 745 bin 920, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 26, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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