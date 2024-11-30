Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,700.80
BTC/USDT
96,669.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Moskova'da buz pateni sezonu açıldı

Rusya yeni yıl kutlamaları için hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonu açıldı.

Dmitri Chirciu  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Moskova'da buz pateni sezonu açıldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle yapıldı.

Törene, VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.

VDNH Fuar Merkezi yetkililerinden Gahara Şurayeva, yaptığı konuşmada, açılan pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu söyledi.

Şurayeva, "Bu pistin büyüklüğü 20 bin metrekareden fazla. Burada yaklaşık 5 bin kişi aynı anda kayabilecek." dedi.

Rus vatandaşlarından Mariya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.

Pistte yeni yılın yaklaştığının hissedildiğini belirten Mariya, "Burada güzel insanlarla birlikte büyük keyif alacağım. VDNH yönetimine her yıl bizlere bu mucizeyi yarattıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İrina da buradaki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu buraya patende kaymak için geleceğini dile getirdi.

Tören, buz pateni gösterisiyle devam etti. Açılışın ardından ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.

Kışın sonuna kadar kent sakinleri, VDNH Fuar Merkezi ve Moskova'nın diğer noktalarında açılan buz pateni pistini ziyaret edebilecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç örgütlerine yönelik bu ay yapılan "Kuyu" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Ankara'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Moskova'da buz pateni sezonu açıldı

Moskova'da buz pateni sezonu açıldı

Zelenskiy: NATO üyeliği karşılığında Ukrayna savaşının sıcak aşamasını sona erdirmeye hazırız

Rusya Merkez Bankasından "petrol fiyatındaki düşüş ekonomiyi zora sokabilir" uyarısı

Rusya’da kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasa yürürlüğe girdi

Rusya’da kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasa yürürlüğe girdi
Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı

Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'daki zirvede ele alındı

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'daki zirvede ele alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet