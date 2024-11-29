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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Ertuğrul Gün  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi Fotoğraf: Ertuğrul Gün/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Kentte pazar günü itibariyle ise soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor.

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