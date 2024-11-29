Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu.
Antalya
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.
Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.
Kentte pazar günü itibariyle ise soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.