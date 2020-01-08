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Yaşam

Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı

Kahramanmaraşlı bir Türkle Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

Sinan Doruk   | 08.01.2020
Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraşlı bir Türkle Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

Çalışmak için Afşin ilçesinden Almanya'ya giden Emrah Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.

Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğüne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi. Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, "Meryem" adını aldı.

Müftü Balta, yaptığı konuşmada, "Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum." dedi.

Hayrullah Balta, daha sonra Meryem Çoban'a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını da kıydı.

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