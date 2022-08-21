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Yaşam

Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu

Modifiye araç meraklıları, Bolu'da bir araya geldi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.08.2022
Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu

Bolu

Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.


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