Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu
Modifiye araç meraklıları, Bolu'da bir araya geldi.
Bolu
Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü.
Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
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