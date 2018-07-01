Fotoğraf: AA/Enes Sansar

AMASYA

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu.

Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen "Amasya Tuning Clup 2. Geleneksel Araç Fuarı" yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtıp bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli motor ve araba üretmeye başladığı bu dönemde gençlerin önünün açılmasının bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlerin hayal dünyasındaki birçok şeyi istedikleri şekilde dizayn ettiğini belirten Özdemir, "Hayatımızın bir parçası olan araçlarımızı gençlerimiz, hayal dünyalarına göre aksesuarlar uygulayarak geliştiriyorlar. Baktığımız zaman bizim gençliğimize imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini görüyoruz. Araçların orijinal hallerini değiştirerek hayallerindeki bütün yenilikleri ortaya koyan eklentiler yapmışlar araçlara. Ben gençlerimizin bu hayal güçlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri ise etkinliğe İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Tokat, Bolu gibi illerden 500 modifiye edilmiş araçla katılım olduğunu söyledi.

Muhabir: Enes Sansar







