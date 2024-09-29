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Yaşam

Mısır kabuklarından hediyelik eşya üretiyor

Trabzon'da yaşayan Ayşe Birinci, mısır hasadı sonrası değerlendirmek amacıyla ayırdığı kabukları hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Duygu Avunduk  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Mısır kabuklarından hediyelik eşya üretiyor Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Sürmene ilçesindeki bahçesinden topladığı mısırların kabuklarını kurutan, ardından da kumaş boyasıyla renklendirerek tığla çanta, sepet, tabak altlığı, şapka, bebek, anahtarlık, gelin çiçeği, yaka iğnesi ve kolye hazırlayan Birinci, ürünleri çevresindekilerin yanı sıra internet üzerinden de satışa sunarak gelir elde ediyor.

55 yaşındaki Ayşe Birinci, AA muhabirine, 4 yıl önce internette yumurta sepeti örmek için araştırma yaparken mısır kabuklarından hazırlanan ürünlerle karşılaştığını söyledi.

Yabancıların mısır kabuğunu daha çok değerlendirdiğini belirten Birinci, "Videoları izleyerek ben de yaptım. Sonra yavaş yavaş isteğe göre çanta, şapka yapmaya çalıştım. İnsanlar gördükçe ve sevdikçe daha çok şeyler yapmaya başladım. Kapı süsleri yaptım, iskemle üzeri örmeye başladım." dedi.

Kursiyerlere mısır kabuğundan eşya yapmayı öğretiyor

Birinci, yıllar önce de Trabzon'da mısır kabuklarından sandalye ören kadınlar olduğunu anlatarak, "O zaman, 'Biz niye yapmıyoruz, seccade, deniz hasırları örmüyoruz?' diye düşünmeye başladım. Yaptım, güzel de oldu. Öğrenebileceğim bir kurs yoktu, o yüzden kendimi geliştirdim. Sınavlara girerek usta öğretici belgesi aldım, talep gelince de Halk Eğitimi Merkezinde kadınlara öğretiyorum." diye konuştu.

Her geçen gün yaptığı işi geliştirdiğini vurgulayan Birinci, mısır kabuklarından plaj şemsiyesi yapmayı planladığını belirtti.

Ayşe Birinci, ürünlere talebin fazla olduğunu dile getirerek, "Hedefim yurt dışına ürün satmak, dışarıya açılmayı düşünüyorum. Artık insanlar bizim de bir şeyler yaptığımızı görsünler. İsteğim mısır kabuğunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 'Bunlar da Türkiye'den gelmiş' denmesini istiyorum. 'Bunlar da Türk insanının yaptığı ürünler' denmesini ve talep görmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Birinci, ördüğü çantaları 500 lira, kolye ve anahtarlıkları 150 lira, bebekleri ise 350 liradan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

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