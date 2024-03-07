Mirasımız Kudüs Derneği Ramazan'da Kudüs'teki faaliyetlerini yoğunlaştıracak
Mirasımız Kudüs Derneği, Kudüs’teki ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayında da yardım çalışmalarını sürdürecek.
İstanbul
Konuya ilişkin Mirasımız Kudüs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre dernek, 16 yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Türk halkının yardımlarını Kudüslülere ulaştırmayı hedefliyor.
Yıl boyu Kudüs’teki yetimlere, ihtiyaç sahibi aileler ile Makasid Hastanesine ayni ve nakdi yardımlar yapan Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan ayında bölge'deki yardım faaliyetlerini yoğunlaştıracak.
Yıl içinde mutat olan gıda yardımlarını, Kudüs’te yaşanan sıkıyönetimin getirdiği zorluklar sebebiyle alışveriş kartlarına dönüştüren Dernek, ihtiyaç sahibi ailelere kart dağıtarak evlerine en yakın marketlerden alışveriş yapmaları sağladı.
Ramazan ayında da evlerin mutfak ihtiyaçları için alışveriş kartları dağıtımlarına devam edecek olan Mirasımız Kudüs Derneği, Mescid-i Aksâ, Kudüs’ün Mahalleleri ve Makasıd Hastanesi’nde iftar organizasyonları gerçekleştirecek.
Dernek ayrıca Kudüs genelinde zekat, fitre ve diğer nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılması ve yetim çocukların bayramlık ve bayram harçlıkları ile sevindirilmesini hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, bu Ramazan ayının Kudüslüler için daha zor geçeceğini ve Ramazan ayında Kudüs halkının daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
Kudüs’teki ekonomik darboğaza dikkat çeken Muhammet Demirci, işgal yönetiminin 7 Ekim’de Gazze’de başlayan Aksa Tufanı sonrası sıkıyönetim uyguladığı Kudüs’te ekonomik çöküntünün had safhaya ulaştığının altını çizdi.
Gelirinin yüzde 80’ini iç ve dış turizmden elde eden Kudüslü Müslüman esnafın, yaşanan sıkıyönetim ve turizmin bitmesiyle beraber yardıma muhtaç duruma geldiğini kaydeden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü;
“İşgal ve işgalin Kudüslü Müslümanların hayatının her alanına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yoksulluk oranının yüzde 85’leri geçtiği bir şehirde Aksa Tufanı’nda aldığı yenilgi ve moral bozukluğunun acısını Kudüslülerden çıkaran işgal yönetimi, esnafın dükkân açmasını kısıtlarken, açılan dükkanları da maliye ve zabıta gücüyle çalışamaz hale getirip ödeyemeyecekleri ağır para cezaları veriyor. Önder şahsiyetlerin gözaltına alındığı, evlerinin yıkıldığı bir süreçte Kudüslü Müslümanlar bu Ramazan ayında daha da çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bizler de halkımızın bizlere emanetleri olan yardımları, Kudüs’teki temsilcimizin nezaretinde ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştırmak, az da olsa nefes alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız”.
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