Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü
Adana'nın Pozantı ilçesine, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki "lekeli semender" görüldü.
Adana
Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden "lekeli semender"e rastladı.
Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.
Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.
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