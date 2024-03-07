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Yaşam

Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü

Adana'nın Pozantı ilçesine, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki "lekeli semender" görüldü.

Alaeddin Çoğal  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü Fotoğraf: Alaeddin Çoğal/AA

Adana

Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden "lekeli semender"e rastladı.

Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.

Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu. 

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