Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında ilk mektuplarını sınırda görev yapan Mehmetçiğe yazdı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.
Bu kapsamda Ankara'daki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1. sınıf öğrencileri de okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak, sınırda görev yapan Mehmetçiğe duygularını aktardı.
Okulda düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde okula gelen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve 4. Kolordu Komutanlığı personeli, öğrencilerin masalarına oturarak onlarla sohbet etti, hediyeler dağıttı.
Öğrencilerin yazdığı mektuplar, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için bir mektup kaleme alacak.
"Mehmetçiğimiz bizim için çok önemli"
Etkinlik kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de okulu ziyaret etti.
Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, bu yıl uygulamaya koydukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan en önemli değerlerden birinin de vatanseverlik değerinin beslenmesi olduğunu belirtti.
Osmanlı döneminde "başlama besmelesi" adı altına okuma bayramlarının düzenlendiğini, Cumhuriyet döneminde de bu okuma bayramlarının devam ettiğini aktaran Yelkenci, şöyle devam etti:
"Çocuklarımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuma yazmayı öğrendikleri ve okuma bayramına ilk adımı atacakları bugünlerde dedik ki ilk mektuplarını, ilk metinlerini kime yazsınlar? Mehmetçiğimize yazsınlar. Çünkü Mehmetçiğimiz bizim için çok önemli, vatanımızı koruyor, milletimizi koruyor, namusumuzu ve dinimizi koruyor. Böyle yüce bir görevi yapan Mehmetçiğimiz, bizim geleceğimiz olan en kutsal varlıklarımız olan çocuklarımız tarafından bu mektupları almayı hak ediyor."
"İlk mektuplarını Mehmetçiğimize yazması, onlara ödül ve karşılık olacaktır"
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet de geleceğin teminatı olan çocukların vatanseverlik duygularının gelişmesi için yapılan büyük ve önemli bu projede bir arada bulunduklarını aktardı.
Mehmetçiğin zor şartlar altında, fedakarlık içerisinde ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı koruduğunu vurgulayan Heybet, "Buradaki yavrularımızın da ilk mektuplarını Mehmetçiğimize yazması, zannedersem onların gönlünde, yüreğinde ve yaptığı hizmete ve fedakarlığa ne kadar daha ödül verirsek verelim, bütün onların da üstünde bir ödül ve karşılık olacaktır diye düşünüyorum." dedi.
Öğrenciler ile Mehmetçik arasındaki mektuplaşmaların büyük bir millet buluşması ve kaynaşması olduğunu dile getiren Heybet, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
"Güzel şeyler hissettim"
Askerler için mektup yazan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Beyza Ece Tongal, mektubunda onları çok sevdiğini yazdığını kaydetti.
Mektubu yazdığında çok mutlu olduğunu belirten Tongal, "Güzel şeyler hissettim ve onları burada görünce çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.
Öğrenci Hamza Yaman ise mektubunda "Allah sizi eksik etmesin, korusun" yazdığını ve büyüyünce asker olmak istediğini anlattı.
Konuşmaların ardından Yelkenci ve Heybet, sınıfları ziyaret ederek, yazılan mektuplara ilişkin öğrencilerle sohbet etti.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Anıtkabir'de dalgalanmış Türk bayrağını okul müdürüne takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.