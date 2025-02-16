Minare şerefesinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir caminin minaresinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yozgat
Akdağmadeni TOKİ konutlarında, mahalle sakinleri tarafından yapımı devam eden Kemal Karaer Camisi'nin minaresinin şerefesinde bir tilkinin gezindiği görüldü.
Minaredeki tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Tilkinin minarenin şerefesinden bir süre sonra atlayıp öldüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.