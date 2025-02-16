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Yaşam

Minare şerefesinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir caminin minaresinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahadır Muhlis Gökgül  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Minare şerefesinde dolaşan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı

Yozgat

Akdağmadeni TOKİ konutlarında, mahalle sakinleri tarafından yapımı devam eden Kemal Karaer Camisi'nin minaresinin şerefesinde bir tilkinin gezindiği görüldü.

Minaredeki tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Tilkinin minarenin şerefesinden bir süre sonra atlayıp öldüğü öğrenildi.

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