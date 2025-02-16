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Yaşam

Çevresi karla kaplı Hazar Gölü dronla görüntülendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çevresi karla kaplı Hazar Gölü, dronla görüntülendi.

İsmail Şen  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü dronla görüntülendi Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Kentte son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Hazar Gölü'nün çevresini beyaza bürüdü.

Yaklaşık 81 kilometrekare yüzey alanına sahip göl, etrafını çevreleyen karla kaplı dağların oluşturduğu doğa manzarası ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Mavi ile beyazın buluştuğu manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, hafta sonunu göl kıyısındaki turistik tesislerde geçirdi.

Ziyaretçiler, göl çevresinde gezinti ve piknik yaptı.​​​​​​​

Göl ve çeresindeki kar manzarası dronla görüntülendi.

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