Mevsimlik kayısı işçilerinin zorlu mesaisi başladı

MALATYA

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'daki bahçelere çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri, günde 10 saat ekmek parası için mücadele ediyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte hasat tüm hızıyla sürüyor.

Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü olan ve Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısından kentte 50 bin aile geçimini sağlıyor.

Hasat döneminde Şanlıurfa, Şırnak ve Adıyaman gibi illerden de çok sayıda mevsimlik tarım işçisi kente geliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Göktarla Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri, zorlu mesaiyi yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçede çalışmaya koyulan işçiler, bir yandan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlemeye hazır hale getiriyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Malatya'da sıcak havaya aldırış etmeden ekmek kavgası veren işçiler, günlük 55 lira yevmiye alıyor.

Eşi, çocukları ve torunlarıyla kayısı bahçesinde çalışıyor

Şanlıurfalı 70 yaşındaki tarım işçisi İsmail Pişken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek parası kazanmak için eşi, çocukları ve torunlarıyla her yaz kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini söyledi.

Pişken, zor şartlarda hayat mücadelesi verdiklerini, ömrünün tarım işlerinde çalışarak geçtiğini belirterek, "Sıcak havada çalışmak zor, halimiz ortada. Ama Allah razı olsun, iş verenler bize iyi bakıyor. Günlük 55 lira yevmiye alıyoruz. Çoluk çocuk çalışıp ekmek parası çıkarıyoruz." dedi.

Vetha Bozdağ (44) da 3 çocuğuyla kente çalışmaya geldiğini dile getirerek, saat 06.00'da çalışmaya başladıklarını anlattı.

Bozdağ, sıcakta çalışmanın zor olduğunu dile getirerek, "Ekmek parası için buraya geldim. Bahçede çalışmak zor ancak her işin bir zorluğu var. Yine de elhamdülillah, çok şükür, sağlığımız yerinde olsun yeter." diye konuştu.

Muhabir: Volkan Kaşık