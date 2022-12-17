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Yaşam

Mevlana şehri Konya'da Şebiarus yoğunluğu yaşanıyor

Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlanıyor.

Savaş Güler   | 17.12.2022
Mevlana şehri Konya'da Şebiarus yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelen turistler, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua ederek gözyaşı döktü.

Müze ziyaretini tamamlayanlar şehri gezdi, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Mevlana ve semazen temalı hediyelikler ile ney gibi ürünlere yönelen ziyaretçiler, alışveriş için Mevlana Meydanı civarındaki dükkanları tercih etti.

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