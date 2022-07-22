Dolar
17.76
Euro
18.04
Altın
1,724.79
ETH/USDT
1,631.80
BTC/USDT
23,491.00
BIST 100
2,536.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mersin'in mavi suları dalış turizminde de öne çıkıyor

Mersin'in özellikle Silifke ve Erdemli ilçelerindeki mavi ve yeşilin buluştuğu koylar, dalış turizmi için bölgeye gelenlere su altı yaşamı gözlemleme fırsatı sunuyor.

Ozan Efeoğlu   | 22.07.2022
Mersin'in mavi suları dalış turizminde de öne çıkıyor Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Mersin

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve maviyle yeşilin buluştuğu doğasıyla "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin, plajlarında ve keşfedilmemiş koylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kenti tatil için tercih eden turistler, geçirdikleri zamana farklı bir etkinlik sığdırmak için Silifke ve Erdemli'deki mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda dalış imkanı da buluyor.

Doğal resifleri ve su altı canlı çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'de, her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği lokasyonlar yer alıyor.

Günübirlik eğitimlerle suya dalmaları öğretilen turistler ve dalgıçlık eğitimi bulunanlar, Doğu Akdeniz'in maviliklerinde su altı güzelliklerini de keşfedebiliyor.

"Mersin bölgesinde dalış hiç durmuyor"

Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, AA muhabirine, sezonun başlamasıyla dalış turizminde de hareketlilik yaşandığını söyledi.

İklim koşulları sayesinde Mersin sahillerinin yılın 12 ayı dalış tutkunlarını ağırladığını anlatan Çete, "Mersin bölgesinde dalış hiç durmuyor, hep devam ediyor. Bunun yanı sıra turizm sezonunun açılmasıyla dalışlarımızın yoğunluğu arttı. Çevre iller daha yoğunlukta olmakla beraber Türkiye'nin birçok kentinden gelen misafirlerimiz oluyor. Su altını ilk defa keşfedenler çok heyecanlı oluyorlar. Su altında birçok canlıyı görüyor ve mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Turizm sezonu öncesinde günde ortalama 5 kişinin dalmasına yönelik eğitimler verdiklerini belirten Çete, bugünlerde ise sayının günde 30 kişiye kadar çıktığını ifade etti.

Çete, tatil için farklı bir deneyim yaşamak ve su altını keşfetmek isteyenleri Mersin'e beklediklerini dile getirdi.

Su altını gözlemleme heyecanı yaşadılar

Dalış yapan turistlerden Kadir Akın, İstanbul'dan iş için Mersin'e geldiğini ve bir günlük tatilini su altına dalışla değerlendirdiğini anlattı.

İlk defa dalış yaptığını aktaran Akın, "Suyun altı büyüleyiciydi. Renkler, balıklar çok güzeldi, herkese tavsiye ediyorum. Daha önce de Mersin'e gelmiştim ama dalış yapma fırsatım olmamıştı." dedi.

Adana'dan tatil için bölgeye gelen Ömer Gültekin Akıncı da kentin su altı zenginliğinin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce de bölgede dalış yaptığını belirten Akıncı, su altındaki canlılığın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
BİK Genel Müdürü Erkılınç: BİK, özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecek
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanarak tatil yapan öğrencinin ilk durağı Edirne oldu
Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

Benzer haberler

Mersin'in mavi suları dalış turizminde de öne çıkıyor

Mersin'in mavi suları dalış turizminde de öne çıkıyor

Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temeli atıldı

Bakan Dönmez: İnşallah Akkuyu NGS'nin önümüzdeki yıl açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz

Bakan Dönmez: İnşallah Akkuyu NGS'nin önümüzdeki yıl açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar