Euro
9.77
Dolar
8.09
BIST 100
1,382.66
Altın
1,774.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı” programına katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Burcu Kaya   | 20.04.2021
Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

Mersin

Kırobası Mahallesi Söğüt mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz pelikanı gördü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliğine teslim edilen pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı
Japon araştırmacılar Kovid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu buldu
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir aşının daha faz-1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi

Benzer haberler

Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı

Dalında alıcı bulan 'can erik' fiyatı ve kalitesiyle üreticisini sevindirdi

Dalında alıcı bulan 'can erik' fiyatı ve kalitesiyle üreticisini sevindirdi
Babun 'Nisan' ile sırtlan 'Seko' Tarsus Doğa Parkı'nın yeni üyeleri oldu

Babun 'Nisan' ile sırtlan 'Seko' Tarsus Doğa Parkı'nın yeni üyeleri oldu
Türkiye'nin son 3 yıldaki bakliyat ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin son 3 yıldaki bakliyat ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı