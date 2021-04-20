Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.
Mersin
Kırobası Mahallesi Söğüt mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz pelikanı gördü.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliğine teslim edilen pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.