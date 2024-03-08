Dolar
31.97
Euro
35.01
Altın
2,170.45
ETH/USDT
3,989.50
BTC/USDT
69,682.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
logo
Yaşam

Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek

Edirne'de nehirlerin daha etkin kullanılması için çalışmalar sürüyor.

Cihan Demirci  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla Osmanlı döneminde kayıklarla yük taşımacılığının yanı sıra gezintilerin de yapıldığı Meriç Nehri'nin gezinti amacıyla kullanılması çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda ince ve baş kısımları kalkık olması nedeniyle nehirde daha rahat hareket kabiliyetine sahip kancabaş tipi Edirne kırmızısı renginde "Meriç" ve "Mecidiye" adı verilen iki kayık yaptırıldı.

Kayıklardan elektrik motorlu, 8 metre uzunluğunda, 14 kişi kapasiteli "Meriç" adlı kayık vinç yardımıyla suya indirildi.

Vali Sezer kayığın nehirdeki deneme turuna katıldı.

Sezer, tur sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

"Meriç" ve "Mecidiye" kayıklarının nehirde gezinti amaçlı vatandaşların hizmetine yaz aylarında sunulması planlanıyor.

Gezinti sırasında AFAD botu, kayığa eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın son gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Sadakataşı Derneği 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak
İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret'te buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Benzer haberler

Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek

Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet