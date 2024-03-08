Dolar
31.97
Euro
35.00
Altın
2,168.40
ETH/USDT
3,961.50
BTC/USDT
68,936.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
logo
Yaşam

Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yüzme yarışması düzenlendi.

Osman Bilgin  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı

Diyarbakır

Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda kadınlar, yüzme yarışması için bir araya geldi.

Yarışmaya, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, Diyarbakır'da ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yarışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Görevli tüm hakemlerimizi, yarışmacılarımızı kadınlardan oluşturduk. Farklı meslek gruplarından kadınlarımız burada. 30 kadın yarışmacımız var. Serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek gibi stillerde kadınlarımız yarıştı." dedi.

Yarışmacılardan Berfin Bagatır da bu tür etkinliklerin, yarışmaların geleneksel hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yarışma için heyecanlı olduklarını dile getiren Bagatır, "Kadınlar için düzenlenen bu ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

3 çocuk annesi Naciye Turhan ise yüzmeyi yeni öğrendiğini ve yarışmaya katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Turhan, "Biraz korktum ama güzel bir deneyim oldu. Bütün ev kadınlarını böyle sporlara, müsabakalara davet ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın son gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Sadakataşı Derneği 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak
İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret'te buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Benzer haberler

Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı

Diyarbakır'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yüzmede yarıştı

Diyarbakır anneleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hüzünlü karşıladı

YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir

Depremde 77 kişinin öldüğü binada hayatını kaybeden stajyer avukata vefa

Depremde 77 kişinin öldüğü binada hayatını kaybeden stajyer avukata vefa
AFAD'dan akrediteli arama kurtarma ekibi amfilerde deprem gerçekliğini anlatıyor

AFAD'dan akrediteli arama kurtarma ekibi amfilerde deprem gerçekliğini anlatıyor

Diyarbakır Valisi Su, ilde 14 ayda gerçekleştiren operasyonlara ilişkin bilgi verdi

Diyarbakır Valisi Su, ilde 14 ayda gerçekleştiren operasyonlara ilişkin bilgi verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet