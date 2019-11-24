Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuşuyor
logo
Yaşam

Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi

Ailesiyle ülkesindeki savaştan kaçıp geldikleri Konya'da soğuk havada mendil satmaya çalışan 14 yaşındaki Suriyeli Osman el-Ahmet, üniversiteli yardım gönüllülerinin sürpriziyle hayalini kurduğu bisiklete kavuştu.

Abdullah Doğan   | 24.11.2019
Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi

Konya

Konya'da isimlerini gizleyen bir grup üniversite öğrencisi, sokakta ailesinin geçimini sağlamak için mendil satan Osman el-Ahmet ile tanıştı.

Osman'ın babasının elindeki protez nedeniyle çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlamak için mendil sattığını öğrenen öğrenciler, Suriyeli çocuğun en büyük hayalinin bisiklet olduğunu öğrendi.

Kendi imkanlarıyla bisiklet almaya karar veren ve kendilerine "Şehrin Çocukları" adını veren grup üyeleri, Osman'ın mendil sattığı kent merkezindeki Kule Caddesi'ne aldıkları bisikletle geldi.

Osman'ı çağıran öğrenciler, çocuğa hayalini kurduğu bisikleti konfeti ve meşaleler yakarak hediye etti. Bu sırada trafikte ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla Osman'ın sevincine ortak oldu.

Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen Osman'ın sevinci ise izleyenleri duygulandırdı.

Ailesi inanamamış

Merkez Selçuklu ilçesi Şekermurat Mahallesi'ndeki 2 odalı evde dört kardeşi, annesi ve savaşta kolundan yaralanan babasıyla yaşayan Osman, AA muhabirine, okuldan arta kalan zamanlarda mendil satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Osman, şöyle konuştu:

"Tanıştığım üniversiteli büyüklerim beni çay içmeye davet etmişti. O gün de doğum günümdü. Pasta kestiler, çok mutlu olmuştum. Bana hayalimin ne olduğunu sorduklarında bisiklet almayı hedeflediğimi anlatmıştım. Birkaç gün sonra beni yine mendil sattığım yerde ziyaret ettiler. Sonra meşaleler yaktılar ve konfeti atarak bisikleti göstererek, benim için aldıklarını söylediler. Çok mutlu oldum, inanamadım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ailem de bisikleti görünce hediye edildiğine inanamadı. Allah, onlardan razı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi

Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi

Konya'da yeni obruk oluştu

Yerin 400 metre altından gelen lezzet

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Voleybol tutkusuyla 'dağ köyü'nün takımını 2. lige taşıdılar

Voleybol tutkusuyla 'dağ köyü'nün takımını 2. lige taşıdılar