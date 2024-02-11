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Yaşam

Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi

Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Mega yat "Flying Fox", Fethiye Limanı'na demirledi

Muğla

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Flying Fox"un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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