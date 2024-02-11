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Yaşam

Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin büyük bir bölümü dondu.

Ömer Tarsuslu  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de dondurucu soğukların etkisiyle büyük bir bölümü buz tuttu.

Dron ile görüntülenen ve etrafı karla beyaza bürünen şelalede güzel manzaralar oluştu.

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