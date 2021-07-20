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Yaşam

'Mavigöl' turkuaz rengiyle büyülüyor

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda turkuaz rengiyle dikkati çeken Mavigöl, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Atakan Çıtlak   | 20.07.2021
'Mavigöl' turkuaz rengiyle büyülüyor

Giresun

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşuyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hava şartlarına göre hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabıyla doğaseverlerden ilgi görmeye başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, Giresun'un turizm potansiyelinin en önemli noktalarından birinin Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl olduğunu söyledi.

Buranın bölgenin en çok ziyaret edilen noktalardan biri haline geldiğini belirten Gürgenci, bu yaz döneminde de turkuaz görünüme kavuşan gölün büyük ilgi görmeye başladığını aktardı.

Gürgenci, Mavigöl'ün, Giresun'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğal kaynaklar içerisinde yer alan Göksu travertenleri ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl bir proje ile birbirine bağlanıyor. Bu bütünlükle içerisinde taşıdığı doğal güzellikler, şelaleler, göle bakan ormanları ve sodalı sularıyla beraber yöre çok önemli turizm destinasyonu haline geliyor. Valiliğimiz tarafından o bölgedeki projelerin tamamlanmasıyla bölge turizmine ivme kazandırılacak."

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ise "Kontrollü normalleşmeyle beraber Mavigöl yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Turkuaz rengine yeniden kavuşan göl, bugünlerde yerli ve yabancı çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor." diye konuştu.

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