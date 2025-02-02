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Yaşam

Marmara Denizi'nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı.

Ümit Türk  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Marmara Denizi'nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

"Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'da yoğunlaştı. Müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösteriyor.

Limana yakın bazı noktalarda öbekler halinde görülen müsilajı temizleme çalışması da yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, Heybeliada'da deniz yüzeyindeki müsilajı temizlik çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı ekiplerince, Marmara Denizi'nin Adalar bölgesindeki müsilaj dronla görüntülendi. Görüntülere göre, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan müsilaja Büyükada'da rastlanmazken, diğer adalarda ise yer yer etkisini sürdürüyor.



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