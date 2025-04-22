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Yaşam

Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi

Deniz yaşamında önemli yere sahip taşlı ve yumuşak mercanların, Marmara Denizi'ndeki popülasyonları su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından kayda alındı.

Kadir Yıldız  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Kocaeli

Ceylan, deniz ekosisteminde önemli yere sahip mercanların Marmara Denizi'ndeki popülasyonunun tespiti için "22 Nisan Dünya Günü" dolayısıyla Kocaeli'de Değirmendere, Ulaşlı, Ereğli, Hereke, Eskihisar, İstanbul'da Sivriada ile Büyükada'da dalış yaptı.

Suyun 30 metre derinliğine kadar dalış gerçekleştiren Ceylan, Marmara Denizi'ndeki taşlı ve yumuşak mercanları görüntüledi.

"Taşlı mercan popülasyonu en yoğun Gölcük Ulaşlı'da var"

Ceylan, AA muhabirine, Akdeniz ve Türkiye kıyılarının mercan popülasyonu açısından son derece fakir olduğunu, Kızıldeniz'deki mercan yapılanmasının Akdeniz'de ve Türkiye kıyılarında bulunmadığını söyledi.

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Mercanların, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer aldığını aktaran Ceylan, bu canlıların form olarak hayvan grubunda yer aldığı bilgisini verdi.

Ceylan, mercanların poliplerini açarak beslendiğini ve birçok fitoplankton kökenli tür ile simbiyotik (ortak yaşam) ilişki içerisinde olduğunu anlatarak, Türkiye denizlerinde nesli tehlike altında bulunan az sayıda da olsa taşlı ve yumuşak mercanların görüldüğünü söyledi.

Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu duruma rağmen mercan popülasyonunda artış görüldüğüne değinen Ceylan, şöyle devam etti:

"Mercan popülasyonunda artış var, bu da çok sevindirici. Taşlı mercan popülasyonu en yoğun Gölcük Ulaşlı'da var. Ulaşlı'daki popülasyonları yüksek, o güzel bir haber. Yumuşak mercanlar, Marmara Denizi'nin 30 metre yüzey aralığındaki çamurlu alanlarda daha çok bulunuyorlar. Onların popülasyonlarında artış olması mutluluk verici. Marmara Denizi, tropik deniz olmasa da mercan popülasyonunda, özellikle yumuşak mercan popülasyonunda artış gözlenmesi sevindirici."

Ceylan, Karadeniz kökenli besleyici elementler açısından zengin yüzey sularında mercanların görüldüğünü, ayrıca İzmit Körfezi Değirmendere bölgesinde daha önce görülmeyen yerlerde mercanlara rastlanmaya başlandığını bildirdi.

Mercanların çoğalmasının deniz canlılarını olumlu etkilediğini dile getiren Ceylan, mercanların bulunduğu bölgeye zenginlik kattığını ifade etti.

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