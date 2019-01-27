Marinada bulunan caretta caretta denize bırakıldı

AYDIN

İlçedeki marinada caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını gören marina çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, marinada tekne trafiğinin yoğun olması nedeniyle caretta carettayı botlarına aldı.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilen kaplumbağa risksiz bölgeye götürülerek denize bırakıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, yerinde bir davranış sergileyen ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Sürücü, marina içlerinde çok balık olduğunu, caretta carettanın hava şartları nedeniyle ya da yiyecek aramak için buraya geldiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Muhabir: Ferdi Uzun