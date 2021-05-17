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Yaşam

Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Manavgat ilçesindeki Boğaz sahiline yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yuvalarını korumak için önlem alındı.

Fatih Hepokur   | 17.05.2021
Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Boğaz sahiline gelen caretta carettaların yuva yapmaya başladığı görüldü.

Mendirek bölgesi Boğaz mevkisindeki sahile gelen deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakmaya başladı. Yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkması beklenen yavruların denizle buluşması için gün sayılıyor.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için sahilde tedbir aldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülerle her yıl sezon sonuna kadar kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Caretta carettaların yumurtlama döneminin genellikle mayısta başladığını belirten Akyol, Manavgat'ta her yıl binlerce deniz kaplumbağasının sahillerde yumurta bıraktığını aktardı.

Yumurta bırakılan yuvaları kafesle korumaya aldıklarını bildiren Akyol, yavru çıkışlarının da temmuzdan eylül sonuna kadar devam ettiğini anlattı.

Sahillerde motorlu araçların geçişi, ateş yakılması, yapay ışık, ses ve havai fişek patlatılmasının deniz kaplumbağalarına zarar verdiğini dile getiren Akyol, bunların tespiti halinde güvenlik güçlerinin cezai işlem uyguladığını kaydetti.

"Caretta carettalar eko siteme katkı sağlıyor"

Motorlu araçların geçişini engellemek için hendekli önlem aldıklarını belirten Akyol, "2020'e başarılı çalışmalarımızın sonucunda sahillerimizde 62 bin caretta caretta yavrusunu denizlere uğurladık. Ayrıca nesli tükenmekte ve dünyada sadece 400 Akdeniz Fokunun iki tanesini balıkçılarımızın ve toplumun duyarlılığı sayesinde koruduk. Yine 6 bin kök endemik bitki kum zambağını güvenli alana taşıdık." diye konuştu.

Akyol, caretta carettaların zararlı olan deniz anasının popülasyonunu engellediğini, istilacı balon balığı yumurtasını da tüketerek eko sisteme önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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