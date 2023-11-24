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Yaşam

Manisa'da sis altındaki volkan konileri dron ile görüntülendi

Manisa'nın Kula ilçesindeki jeopark alanında yer alan volkan konileri, sis bulutunun altında görüntülendi.

Kamil Altıparmak  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Manisa'da sis altındaki volkan konileri dron ile görüntülendi Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

"Yanık Ülke" olarak da tanımlanan Kula Volkanik Jeoparkı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Bölgede bulunan ve yaklaşık 12 bin yıllık olduğu değerlendirilen Divlit volkan konisi, üzerini saran sis bulutunun içinde güzel görüntüler oluşturdu.

Jeopark alanında bulunan, yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve özgün bitki örtüsü nedeniyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

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