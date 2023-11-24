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Yaşam

Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki Alaattin Uzun, yaptığı mini ayakkabılarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Mine Yıldırım  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor Fotoğraf: Mine Yıldırım/AA

Sakarya

Ayakkabı imalatı ve tamirini 59 yıldır sürdüren Uzun'un iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabılar, görenleri şaşırtıyor.

Alaattin Uzun, AA muhabirine, minyatür ayakkabıları yapmaktan büyük zevk aldığını söyledi.

Minyatür ayakkabıları yaparken hiç zorlanmadığını belirten Uzun, "İğne ucuyla yapıyorum. Topuklu, bağcıklısı, bağcıksızı da var, her türlüsünü yapıyorum. Kendi merakım üzerine başladım. Rekorlar kitabına başvuruda bulunmak istiyorum. 3-4 milimetreler, daha ufağı olmuyor." dedi.

Uzun, mesleğine bir ustadan eğitim almadan başladığını dile getirerek, ayrıca telefon ve çakı kılıfları, çanta tamirleri, ayakkabı, bot ve deri montların boyasını, tamirini ve fermuarlarını da yaptığını kaydetti.

Meslek hayatı boyunca 17 çırak yetiştirdiğini anlatan Uzun, "Şu an her biri İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı'nda çalışıyorlar. Bu meslek çok önemli. Bu mesleği yapmam da çok güzel duygularım var. Tamir yaparak kişileri sevindiriyorum, yeni ayakkabı almaktan da vazgeçiriyorum. Deri montların her türlü boyalarını, tamirlerini ve yakalarını söküp yapıyorum ve müşterilerimi memnun ediyorum. Kunduracılık, el işleri yaparken mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

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