Dolar
28.00
Euro
29.65
Altın
1,991.00
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
29,471.00
BIST 100
7,526.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Yaşam

Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi

Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1923 öğrenci tarafından birer fidan dikildi.

Yeter Erdine  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orduzu Pınarbaşı mevkisinde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'na kentteki okullardan gelen 1923 öğrenci, 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alana fidan dikti. Yazıcı ve Gürkan, çocuklara da fidan dikerken yardımcı oldu.

Vali Yazıcı, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılında Malatya'da çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla 1923 çocuğumuzla 1923 fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bu fidanları diken çocuklarımız, Türkiye'nin daha güçlü ve bütün dünyaya kendini ispatlamış, bütün dünyada sözü geçen bir Türk devleti, bir Türk milleti oluşturmaya gayret ediyor olacak. Deprem gibi çok büyük bir afeti yaşamış Malatya'mızda normalleşme adına 100. yılımızda çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi cumhuriyet bilinci ile geleceğe hazırlayarak güçlü Türk devletinin dünyada kıyamete kadar var olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da Hazreti Peygamber'in "Kıyamet koptuğunu görseniz, elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluşturun" mealindeki hadisini hatırlatarak, bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM'de
Filistin'de hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor
Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı

Benzer haberler

Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi

Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi

Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı

Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı

Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet