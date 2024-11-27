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Yaşam

Malatya’da kar sonrası güneşli hava güzel görüntüler oluşturdu

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava, güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Volkan Kaşik  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Malatya’da kar sonrası güneşli hava güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Volkan Kaşik / AA

Malatya

Kentte iki gün etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Bir süre önce sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılayan tabiat parkındaki manzara, dron ile görüntülendi.

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