Malatya’da kar sonrası güneşli hava güzel görüntüler oluşturdu
Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava, güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.
Malatya
Kentte iki gün etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı.
Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.
Bir süre önce sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılayan tabiat parkındaki manzara, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.