Mahmut ustanın gençlik sırrı çalışmak

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mahmut Ovalı, ilerleyen yaşına rağmen ahşap ürünler yaparak çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Fotoğraf: AA/Canan Tükelay

AFYONKARAHİSAR - Canan Tükelay

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Mallıca köyündeki evinde tek başına yaşayan 82 yaşındaki Mahmut Ovalı, 70 yaşına kadar inşaatlarda sıvacılık yaparak ailesini geçindirdi. Daha sonra bahçesine derme çatma bir atölye kuran Ovalı, 12 yıldır da ahşabı işleyerek evine ekmek götürüyor.

Eşini 1996 yılında kaybeden, 2 kızı ve 3 oğlu başka kentlerde yaşayan Mahmut usta, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürüyor.

Ovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden inşaatta çalışarak geçimini sağladığını söyledi. Gençliğinde sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle emekli olamadığını belirten Ovalı, bu nedenle 82 yaşında hala çalışarak ekmeğini kazanmak zorunda olduğunu ifade etti.

"Gençler masa başı iş istiyor"

Atölyesinde ahşaptan masa, sandalye, hamur teknesi, çeyiz sandığı ve arı kovanı gibi ürünler yaptığını anlatan Ovalı, şöyle devam etti:

"Gençliğimde inşaatlarda çalıştım ama sigorta yaptırmamıştım. Emekli maaşım, başka herhangi bir gelirim yok. Eşimi kaybedeli uzun süre oldu. Tek başımayım. Bunları yaparak hem geçimimi sağlıyorum hem de boş durmamış oluyorum. Evimin bahçesine küçük bir yer yaptım. Orada bunları yapıyorum. Gençlere bakıyorum da bu işlere hiç heves etmiyorlar, masabaşı iş istiyorlar. Halbuki en azından öğrenseler, isterlerse iş olarak yine yapmasınlar."

Ovalı, sağlığının yerinde olduğunu, çalıştıkça kendisini daha zinde hissettiğini vurguladı.

Yaptığı ürünlere civar köy ve ilçelerden oldukça fazla rağbet olduğunu aktaran Ovalı, kısa süre önce Bayat ilçesindeki bir kahvehanenin tüm sandalyelerini yaparak teslim ettiğini dile getirdi.