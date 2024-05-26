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Yaşam

Mağara kafenin papağanları "Simbat" ve "Cabbar" ayrılmaz ikili oldu

Gaziantep'teki Kaleoğlu Mağarası'nda bulunan kafedeki 10 yaşındaki "Simbat" ve 20 yaşındaki "Cabbar" adlı papağanlar, adeta ayrılmaz ikili oldu.

Fevzi Kemal Karagöz  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Mağara kafenin papağanları "Simbat" ve "Cabbar" ayrılmaz ikili oldu Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, 15 yıl önce "Cabbar" ve 10 yıl önce de "Simbat"ı sahiplendi.

Bir araya geldikleri günden bu yana ayrılmayan "Cabbar" ve "Simbat", gün içerisinde mağara kafeye gelen müşterilerin omuzlarına konuyor. Yerli ve yabancı turistler, kafe önündeki papağanlarla iletişim kurmaya çalışıyor.

Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, iki papağanın da evcil olduğunu, "Cabbar"ı 15 yıldır burada beslediğini söyledi.

"Cabbar"ın kafesine renk kattığını dile getiren Kaleoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra bir arkadaşım Simbat'ı bana getirdi. Gelir gelmez omuzuma kondu ve çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. 10 yıldır burada. Bu iki papağan iyi iki arkadaştır. Cabbar nereye giderse Simbat da oraya gidiyor. Nereye gidersem gideyim omuzlarımdan ayrılmazlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Belki de biri olmasa diğeri uçar gider ama şimdi ikisi yan yana olduğu için birbirlerinden ayrılmıyor. Buraya gelen turistlerin de dikkatini çekiyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum."

Kafenin müdavimlerinden Emir Kuş ise "Cabbar"ın kendisine çabuk ısındığını, işletmeye ilk geldiği zamanlar yanaşmayan "Simbat"ın da kendisine alıştığını söyledi.

Emir Kuş, "Dışarı çıkıyorum, dışarı çıkıyor, içeri giriyorum, içeri giriyor. Çok iyi arkadaşlar. Özellikle Simbat çok kıskanç. Kafede 10'dan fazla papağan var ama bu ikisi birbirinden ayrılmıyor." dedi.

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