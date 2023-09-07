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Yaşam

Madrid'de klasik arabalarla şehir turu yapıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de klasik araba sahipleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Şenhan Bolelli  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Madrid'de klasik arabalarla şehir turu yapıldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Klasik Arabalar Vetaranlar Derneğince organize edilen etkinlik kapsamında Madrid'in merkezindeki Mayor Meydanı'nda buluşan 40'tan fazla klasik araba sahibi şehir turu atarak Hoyo de Manzanares ilçesine gitti.

Trafiğin aksamaması için polisin eşlik ettiği klasik arabalara hem İspanyollar hem de turistler yoğun ilgi gösterdi.

Rollys Royce, Ford, Dodge, Buick gibi markaların 100 ila 150 yıllık klasik araçlarının sahipleri, bu tip etkinlikleri İspanya genelinde yılda 4-5 kez yaptıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan klasik araba sahibi Martin Villa Rodriguez, "17 yaşımdan beri bu arabayı kullanıyorum. İnanılmaz bir duygu. Direksiyona her dokunuşumda, her manevrada içim ürperiyor, heyecanlanıyorum." dedi.

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